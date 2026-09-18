L'AVANA, 18 SET - Le autorità di Cuba hanno annunciato oggi un nuovo blackout totale nell'isola nel contesto della grave crisi energetica del Paese e del blocco delle importazioni di combustibile imposto dagli Stati Uniti. "Si è verificata una disconnessione totale del Sistema Elettrico Nazionale. Sono in corso accertamenti immediati sulle cause e sono stati attivati i protocolli di ripristino" riferisce un comunicato della Unione Elettrica di Cuba senza fornire ulteriori dettagli e rimandando a successivi aggiornamenti sulla situazione. Si tratta del settimo blackout totale sofferto dalla rete di approvvigionamento elettrico dell'isola già di per sé datata e da tempo in condizioni di manutenzione minime. Le autorità denunciano che in tale contesto, "a causa del blocco delle importazioni di combustibile oltre 1.400 Mw di potenza installata non possono essere utilizzati" e che "il deficit di generazione ha toccato livelli allarmanti, superando i 2.000 MW durante i picchi di domanda, in particolare quello serale". Sempre a causa della carenza di combustibile, si segnala, "restano fuori servizio 106 impianti di generazione distribuita oltre alle centrali galleggianti di Regla e Melones e agli impianti alimentati a olio combustibile di Mariel e Moa".
Nuovo blackout totale a Cuba, è il settimo dell'anno
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