ROMA, 08 OTT - Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare del villaggio di Leszczydół-Nowiny, vicino a Wyszków, in Polonia. Lo ha riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore è un ragazzo di 15 anni ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una bidella, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo, la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Il nuovo attacco giunge dopo che ieri 7 persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in una scuola in Polonia, nella località di Ostrołęka.
Nuovo attacco con coltello in una scuola in Polonia, uccisa una donna
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