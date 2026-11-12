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Nuovi allarmi bomba a 1800 scuole, mail partita da più indirizzi

ROMA, 12 NOV - Sarebbe stata recapitata a circa 1800 scuole italiane la nuova mail in cui veniva annunciata la presenza di ordigni negli edifici scolastici. Un messaggio di posta elettronica identico ma - a differenza di ieri - partito da vari indirizzi con domini nelle Filippine. È quanto emergerebbe dai primi accertamenti. Il messaggio, recapitato poco prima delle 10, anche oggi è firmato Mikhail Andropov.

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