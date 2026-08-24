NEW YORK, 24 AGO - Gli Stati Uniti hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran includendovi cinque settori chiave, quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, avvertendo che "chi facilita transazioni" con il Paese, "sarà preso di mira". Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro, sottolineando che l'Iran usa questi settori per "sostenere la propria economia in crisi". "Coloro che si legano al regime iraniano devono aspettarsi di condividere l'isolamento di un regime in declino", ha detto il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, aggiungendo che gli Usa stringeranno "il cappio" contro chi aiuta il Paese. I leader mondiali devono "prendere una decisione" fra "America e Iran", ha aggiunto. "Nessuno è al di sopra delle sanzioni secondarie americane" all'Iran, ha poi aggiunto a chi gli chiedeva delle implicazioni delle sanzioni secondarie nei confronti della Cina.
Nuove sanzioni Usa all'Iran su oro, tech, aviazione e trasporto marittimo
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