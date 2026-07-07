NAPOLI, 07 LUG - Quella di oggi "è una conferenza stampa sperimentale". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri all'inizio dell'incontro con i giornalisti indetto dopo un'operazione della Dia di Napoli, coordinata dalla Dda, in relazione alla nuove norme del Csm riguardanti la comunicazione con la stampa. "L'informazione è un servizio, e la gente - ha spiegato - ha il diritto di sapere se quella persona che incontra al bar o quella con la quale è andata a cena è coinvolta in una indagine. Da un pò c'è una visione restrittiva dell'informazione. Avrei dovuto dire qualcosa in più rispetto ai fatti, qual è il livello, come si è giunti agli arresti di stanotte, ma come avete visto il direttore della Dia ha avuto difficoltà, per la paura, per il terrore di violare le disposizioni del Csm".
Nuove norme Csm su conferenze stampa, Gratteri 'gente ha diritto di sapere'
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