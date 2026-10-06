BUENOS AIRES, 06 OTT - La giustizia argentina ha dichiarato incostituzionale il decreto del governo libertario di Javier Milei che frena l'applicazione della Legge sul finanziamento del sistema universitario pubblico approvata dal Parlamento nel 2025 con i voti dell'opposizione. La sentenza, emessa da un tribunale amministrativo federale, ordina al governo di conformarsi immediatamente alla legge e di garantire i fondi destinati agli stipendi del personale docente, alle spese di funzionamento e alle borse di studio. Si tratta dell'ennesimo pronunciamento della giustizia a favore delle università dopo la cautelare contro il decreto dell'esecutivo accolta in primo grado e poi confermata in appello e ratificata anche dalla Corte Suprema. Secondo le stime delle stesse università l'adeguamento salariale previsto dalla legge sarebbe di circa il 33% mentre l'incremento complessivo del finanziamento è di almeno il 50% rispetto ai fondi previsti attualmente. La disputa si proietta anche al 2027 tenendo conto che secondo la legge di bilancio presentata in parlamento continua a non soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge. In tale contesto le organizzazioni sindacali, e le associazioni studentesche hanno indetto per il 15 ottobre una nuova manifestazione nazionale di protesta contro il governo.
Nuova sentenza della giustizia argentina a favore delle università pubbliche
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