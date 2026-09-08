PESCARA, 08 SET - La 'famiglia del bosco' ha una nuova assistente sociale. Secondo quanto si apprende si tratta di Giuseppina Tittaferrante che, dunque, prenderà il posto di Veruska D'Angelo. Su quest'ultima è stato aperto un procedimento disciplinare da parte dell'Ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo per una presunta violazione di alcune norme del codice deontologico. Domani Tittaferrante vedrà l'avvocato della famiglia, Simone Pillon. Non è chiaro se all'incontro parteciperà anche D'Angelo che, al momento, non risulta essere stata ufficialmente rimossa dal suo incarico.
Nuova assistente sociale per la famiglia del bosco
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