IL CAIRO, 26 SET - Devastanti nubifragi e inondazioni hanno colpito la Libia nord occidentale, lasciando centinaia di persone senza casa mentre i soccorritori sono ancora al lavoro per rintracciare alcune persone disperse. La regione più colpita è quella delle Montagne Occidentali in particolare i Comuni di Nesma, Al-Shaqiqah e Mizdah. Centinaia di abitazioni sono state danneggiate e alcune comunità sono rimaste isolate, secondo quanto annunciato dal ministero degli Affari Sociali. A Mizdah, 20 famiglie sono state colpite dall'alluvione, 30 abitazioni risultano completamente inagibili, mentre una grave erosione del suolo ha causato danni strutturali ad altre 40 residenze. Le autorità hanno segnalato che le famiglie sfollate a causa delle inondazioni necessitano urgentemente di assistenza umanitaria. Nel comune di Al-Shaqiqah, le inondazioni hanno interessato 150 abitazioni. Le squadre di emergenza hanno riferito che diverse case sono tuttora completamente sommerse e che i soccorritori non riescono ad accedere alle zone colpite. A Nesma, 45 abitazioni hanno subito danni strutturali. I dati ufficiali su vittime e danni strutturali - fa sapere il ministero - verranno aggiornati man mano che le squadre di soccorso riusciranno a raggiungere le aree attualmente isolate. Temporali hanno colpito anche la costa nord-occidentale dell'Egitto e piogge sono previste fino alla prossima settimana.
Nubifragi e inondazioni in Libia, sfollati e dispersi
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