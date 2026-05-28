Nozze in villa del Settecento per Dua Lipa a Bagheria, tanti vip a Palermo

PALERMO, 28 MAG - Saranno celebrate il prossimo 5 giugno a Bagheria (Palermo) le nozze della popstar internazionale Dua Lipa e dell'attore-modello Callum Turner. La coppia ha scelto la Sicilia per il matrimonio, concedendosi un intero weekend di festa fino al 7 giugno con una serie di eventi esclusivi. Massimo riserbo sui dettagli e firmati accordi di riservatezza con chi sarà coinvolto nell'organizzazione. La cerimonia è prevista venerdì prossimo a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria, già in passato location prediletta da numerose coppie vip e come set di film e serie tv. Proprio in vista degli eventi, tra Palermo e Bagheria sarebbe già stato predisposto un piano straordinario per la sicurezza e limitazioni temporanee al traffico nelle aree interessate dalle celebrazioni. Attesi inoltre ospiti di calibro internazionale provenienti dal mondo della musica, del cinema e della moda: tra questi la superstar Elton John. Gli appuntamenti previsti nel cuore di Palermo dovrebbero coinvolgere anche la zona della Galleria d'arte moderna e della vicina piazza dei Vespri, luoghi che Dua Lipa e il futuro marito hanno già frequentato lo scorso luglio, quando hanno trascorso alcuni giorni nel capoluogo siciliano. Quartier generale dell'intero fine settimana sarà Villa Igiea, sold out per l'intero weekend delle celebrazioni, mentre a realizzare l'abito da sposa della popstar dovrebbe essere un atelier palermitano. La stilista Donatella Versace, in questi giorni impegnata per lavoro a Los Angeles, ha firmato e curato il look scelto e indossato dalla cantante inglese per l'addio al nubilato celebrato nei giorni scorsi a Ibiza.