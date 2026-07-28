TOKYO, 28 LUG - Secondo i dati ufficiali, 265 coppie in totale si sono sposate dopo essersi conosciute su un'app di incontri basata sull'intelligenza artificiale lanciata dal governo di Tokyo nel 2024 per contrastare il basso tasso di natalità del Giappone. L'app 'Tokyo Enmusubi' è stata lanciata nel settembre 2024 dopo che un sondaggio aveva rilevato che circa il 70% delle persone interessate al matrimonio non era attivamente impegnato nella ricerca di un partner. Per superare questa riluttanza e garantire che si iscrivessero solo persone interessate a convolare a nozze, chi si registrava doveva dimostrare di essere legalmente single e superare un colloquio online, oltre a soddisfare altre condizioni. Al 30 giugno di quest'anno, l'app contava 16.000 membri registrati - selezionati tra circa 36.000 candidati - e 760 coppie in 'relazioni serie', secondo i dati governativi diffusi questo mese. In totale, 265 coppie si sono sposate. Il numero di bambini nati in Giappone da cittadini giapponesi ha toccato un nuovo minimo storico di 671.236 nel 2025, registrando il decimo calo annuale consecutivo, secondo i dati governativi diffusi a giugno. I decessi sono stati più del doppio, pari a 1,6 milioni, mentre il tasso di fertilità è sceso di 0,01 punti percentuali a 1,14, nonostante i matrimoni abbiano registrato un leggero aumento.
Nozze 'Appy', l'intelligenza artificiale aiuta centinaia di giapponesi a sposarsi
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