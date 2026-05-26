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Nordio, responsabilità civile dei magistrati non è all'ordine del giorno

ROMA, 26 MAG - La responsabilità civile dei magistrati "non è nel programma". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a una domanda a margine dell'assemblea di Confindustria. "La responsabilità civile dei magistrati non è all'ordine del giorno e, per quanto mi riguarda, non lo sarà", ha aggiunto.

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