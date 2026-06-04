Nordio, 'ok in cdm al decreto sul lavoro dei detenuti'

ROMA, 04 GIU - "Mi preme parlare di un" provvedimento "che mi sta particolarmente a cuore che riguarda il lavoro dei detenuti. Noi abbiamo uno schema che riguarda la formazione professionale dei detenuti, la promozione del lavoro e l'organizzazione delle lavorazioni". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa al termine del Cdm, illustrando le misure adottate. "Si tratta - ha spiegato - di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nel duplice intendimento di imparare a fare un lavoro durante la detenzione e di trovare un'occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall'ambiente carcerario. L'orientamento nostro principale - ha aggiunto - è di attuare la disposizione costituzionale volta alla rieducazione e alla risocializzazione del detenuto".