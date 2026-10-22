ROMA, 22 OTT - "Non è all'ordine del giorno abbassare ulteriormente l'età per l'imputabilità", "non sarebbe blasfemo pensare di abbassarla ma ad oggi non abbiamo intenzione di farlo". Lo ha detto il ministro Giustizia Carlo Nordio, intervistato a Start, su Sky Tg24.
Nordio, non è all'ordine del giorno abbassamento dell'età dell'imputabilità
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