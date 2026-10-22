Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Nordio, non è all'ordine del giorno abbassamento dell'età dell'imputabilità

ROMA, 22 OTT - "Non è all'ordine del giorno abbassare ulteriormente l'età per l'imputabilità", "non sarebbe blasfemo pensare di abbassarla ma ad oggi non abbiamo intenzione di farlo". Lo ha detto il ministro Giustizia Carlo Nordio, intervistato a Start, su Sky Tg24.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...