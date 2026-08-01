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No Tav, a Venaus una grande bandiera della Palestina come paravento

VENAUS, 01 AGO - Al presidio No Tav di Venaus è stata issata una grande bandiera della Palestina, a modo di paravento, per proteggersi dalla vista dalla strada. A pochi metri, sull'altro lato della provinciale 210, si trovano forze dell'ordine e operatori dell'informazione. È iniziata intanto l'assemblea dei militanti, alla vigilia della mobilitazione prevista domattina alle 10. I presenti sono alcune decine.

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