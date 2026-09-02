NEW YORK, 02 SET - A New York i parrucchieri non possono più rifiutarsi di trattare alcuni tipi di capelli. Secondo una nuova legge entrata in vigore il 1 settembre, gli studenti di cosmetologia devono ora imparare a lavorare con tutti i tipi di capelli, inclusi quelli ricci, crespi e afro. Il provvedimento serve ad impedire che i clienti vengano rifiutati dai saloni a causa della loro specifica consistenza di capelli. "Si tratta di un pari accesso ai servizi - ha dichiarato in un comunicato la deputata Michaelle Solages, promotrice della legge -. Nessun residente di New York dovrebbe mai entrare in un salone ed essere respinto o ricevere un trattamento inadeguato a causa della consistenza dei propri capelli. Ora, con l'adozione di questa legge, non dovrà più farlo". Lo scorso gennaio anche il New Jersey ha approvato una legge per ampliare la formazione sui capelli texturizzati e ricci per i futuri parrucchieri.
New York obbliga i parrucchieri a lavorare con tutti i tipi di capelli
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