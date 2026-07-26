TEL AVIV, 26 LUG - "Domani partirò per Washington per incontrare il Presidente Trump con cui affronterò tutte le questioni all'ordine del giorno, compresa la situazione in Iran''. Lo ha affermato il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in apertura della riunione di gabinetto odierna, che, secondo quanto riportato dai media israeliani, è stata all'ultimo spostata in un complesso sotterraneo su ordine delle forze di sicurezza, alla luce dell'escalation regionale. Netanyahu ha anche fatto riferimento all'escalation in Cisgiordania. ''Le nostre direttive erano di entrare nei villaggi, perquisirli, sequestrare le armi, arrestare i ricercati. Queste cose sono state fatte e sono in corso di esecuzione e siamo anche pronti ad agire in modo più vasto contro i covi del terrorismo'', ha affermato.
Netanyahu, 'pronti ad agire in modo più vasto contro covi terroristi'
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