TEL AVIV, 07 OTT - "Oggi ho acceso una candela commemorativa presso l'Ufficio del primo ministro a Gerusalemme, in memoria di tutte le vittime del 7 ottobre, uccise dai mostri di Hamas. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione: siamo venuti e faremo i conti con tutti gli assassini". Lo dichiara il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una nota diffusa dal suo ufficio.
Netanyahu, 'nostalgia per i nostri cari. Faremo i conti con tutti gli assassini'
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