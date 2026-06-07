Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Netanyahu, 'l'Idf ha appena colpito Dahyeh a Beirut'

TEL AVIV, 07 GIU - "In conformità con le direttive del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz, l'Idf ha appena colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Dahiyeh, a Beirut, in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano". Lo riferisce l'ufficio di Netanyahu.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...