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Netanyahu, 'incontro eccellente, con Trump non vogliamo nucleare all'Iran'

TEL AVIV, 28 LUG - ''Ho appena concluso un incontro eccellente con il presidente Trump. Quando dico eccellente, non intendo in senso superficiale, ma una conversazione all'insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell'obiettivo comune: garantire che l'Iran non possieda armi nucleari e anche altri obiettivi''. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un video diffuso sui suoi canali social.

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