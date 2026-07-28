TEL AVIV, 28 LUG - ''Ho appena concluso un incontro eccellente con il presidente Trump. Quando dico eccellente, non intendo in senso superficiale, ma una conversazione all'insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell'obiettivo comune: garantire che l'Iran non possieda armi nucleari e anche altri obiettivi''. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un video diffuso sui suoi canali social.
Netanyahu, 'incontro eccellente, con Trump non vogliamo nucleare all'Iran'
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