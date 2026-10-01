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Netanyahu, il copilota è stato radicalizzato, a equipaggio ha detto "uccidetemi''

TEL AVIV, 01 OTT - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo FlyDubai di ieri. "L''attentatore è sotto inchiesta. Ecco cosa sappiamo: è stato radicalizzato dall'Islam", collegando l'affermazione alla parola che sarebbe stata detta dall'omanita durante l'incidente: "Lui dice all'equipaggio: 'Uccidetemi'. E' chiaro che intendesse suicidarsi, far schiantare l'aereo". Netanyahu ha anche affermato che vi sono indicazioni che l'Iran potrebbe tentare di colpire obiettivi israeliani, soprattutto durante il periodo elettorale.

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