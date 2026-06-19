TEL AVIV, 19 GIU - "Questa mattina ho tenuto una riunione di valutazione della situazione con il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore. Le mie istruzioni sono chiare: Israele non tollererà attacchi contro i nostri soldati o il nostro territorio e farà pagare a caro prezzo a Hezbollah questi attacchi". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota. "Come ho chiarito inequivocabilmente, anche ieri: Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel Libano meridionale finché sarà necessario per proteggere le comunità del nord".
Netanyahu, 'Idf in Libano finché servirà, Hezbollah pagherà cari gli attacchi'
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