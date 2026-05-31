Netanyahu, 'estendiamo la nostra presa sui territori di Hezbollah'

TEL AVIV, 31 MAG - "Ho dato istruzioni all'Idf di estendere la manovra in Libano. Hanno attraversato il Litani e conquistato il Beaufort. Ora il mio ordine è di consolidare ed estendere la nostra presa sui territori che erano sotto il controllo di Hezbollah''. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu sottolineando che "oggi siamo tornati a una Beaufort diversa. Siamo tornati uniti, determinati, più forti che mai". Dall'inizio della guerra in corso dal 2023, Israele "ha eliminato 8.000 terroristi di Hezbollah, 3.000 solo dall'inizio del 'Ruggito del Leone', e solo nell'ultimo mese, 700, più di quanti eliminati durante la II Guerra del Libano". "L'occupazione del Beaufort rappresenta una tappa fondamentale e un cambiamento radicale nella politica che stiamo attuando: abbiamo abbattuto la barriera della paura. Stiamo prendendo iniziative, stiamo operando su tutti i fronti: in Siria, a Gaza, in Libano, abbiamo creato cinture di sicurezza oltre i nostri confini per proteggere le nostre comunità'', ha aggiunto Netanyahu.