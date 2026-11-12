TEL AVIV, 12 NOV - Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader di Yashar Gadi Eisenkot hanno pubblicato una nota congiunta in cui comunicano che si incontreranno oggi presso l'ufficio del primo ministro a Gerusalemme per un aggiornamento sugli sviluppi in ambito diplomatico e di sicurezza. All'incontro parteciperà anche il segretario militare del premier, il generale Guy Markizano.
Netanyahu e Eisenkot si incontreranno oggi per aggiornamento di sicurezza
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