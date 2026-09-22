Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Netanyahu, 'da Macron sbalorditiva dichiarazione grottesca'

(Vedi il servizio delle 21.30) ROMA, 22 SET - "L'assurdità grottesca della dichiarazione di Emmanuel Macron è sbalorditiva". Lo ha affermato l'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo le parola del presidente francese all'Onu su Gaza. "Domenica, alla vigilia di Yom Kippur, appena due giorni fa, Netanel Shukrun - un CITTADINO FRANCESE e padre di sei figli - è stato assassinato nella sua auto da un terrorista di Hamas in Giudea e Samaria. Con il suo ultimo respiro, ha detto a suo figlio di scappare. I terroristi di Hamas compiono attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno. Hanno assassinato innumerevoli civili israeliani in Giudea e Samaria. L'ignoranza NON È una scusa per cancellare il loro sangue".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...