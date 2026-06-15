Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Netanyahu, 'cosa abbiamo ottenuto in Iran? Eliminato minaccia imminente'

TEL AVIV, 15 GIU - "La gente mi chiede cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto l'eliminazione di una minaccia esistenziale e imminente nei nostri confronti. Abbiamo eseguito con i nostri alleati americani il più grande attacco aereo della storia d'Israele. Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, abbiamo decimato la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari. Comandanti dei Basij che massacravano la propria popolazione. Abbiamo inflitto danni per milioni di miliardi di dollari". Lo ha detto Benjamin Netanyahu in conferenza stampa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...