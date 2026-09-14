ROMA, 14 SET - Il premier Benjamin Netanyahu attacca in un video di un minuto sui social 'Naza', il documentario di produzione israeliana sull'Idf a Gaza premiato a Venezia. "Ne ho sentito parlare, ed è sconvolgente - afferma il premier israeliano -. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi, è intollerabile". Lo riporta il Times of Israel.
Netanyahu contro Naza, 'intollerabile incitare all'antisemitismo dall'interno'
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