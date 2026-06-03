Netanyahu contro i leader europei, 'non hanno il fegato per combattere i barbari'

WASHINGTON, 03 GIU - Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. "Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri Paesi è vergognoso", ha affermato in un'intervista a Cnbc. "Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari", ha aggiunto.