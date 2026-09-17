ROMA, 17 SET - Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ribadisce la determinazione di Israele a eliminare i terroristi di Hamas nella Striscia di Gaza, nonché a sconfiggere il regime iraniano e l'affiliato Hezbollah. "Stiamo regolando i conti con questi assassini che hanno ucciso la nostra gente, le nostre figlie, le nostre donne e i nostri bambini il 7 ottobre", aggiungendo: "Non ne sono rimasti molti, perché ce ne stiamo occupando noi", ha detto il premier, scrive Times of Israel, durante un discorso tenuto alla cerimonia in onore dei funzionari dello Shin Bet presso la residenza del presidente. Queste dichiarazioni giungono nel contesto di una serie di recenti attacchi dell'Idf contro esponenti di Hamas a Gaza, operazioni che Israele ha continuato a condurre anche durante la tregua, diventando un crescente motivo di attrito con il 'Board of Peace' sostenuto dagli Stati Uniti, impegnato a promuovere il piano del presidente Usa Donald Trump per la Striscia. "Elimineremo Hamas e, innanzitutto, sconfiggeremo il regime iraniano. Lo abbatteremo, crollerà. Ci occuperemo anche di Hezbollah, e anch'esso crollerà", ha aggiunto Netanyahu.
Netanyahu, continueremo a colpire i terroristi di Hamas a Gaza
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