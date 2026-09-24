NEW YORK, 24 SET - Benyamin Netanyahu ha attaccato Zohran Mamdani definendolo "anti-semita". "Vergognati per aver diffuso bugie", ha detto il premier israeliano all'Onu sostenendo che molti ebrei di New York "non si sentono sicuri da quando è stato eletto sindaco". "Non mi puoi mettere a tacere, non puoi mettere a tacere la verità", ha aggiunto.
Netanyahu all'Onu, 'Mamdani anti-semita, vergognati delle bugie'
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