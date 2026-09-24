NEW YORK, 24 SET - Nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, Benyamin Netanyahu ha definito "un pugno di giovani teppisti" i coloni israeliani che prendono di mira le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata. "I media si concentrano su un manipolo di giovani delinquenti, circa 150 persone, che vanno a lanciare pietre o ad abbattere ulivi", ha affermato Netanyahu. "Non posso tollerarlo. Non tollererò atti di giustizia privata", ha aggiunto.
Netanyahu all'Onu, 'i coloni violenti sono giovani teppisti'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...