TEL AVIV, 28 NOV - Il premier uscente israeliano Benjamin Netanyhau in una nota pubblica si rende disponibile per la prima volta a un governo di unità nazionale sotto la guida iniziale di Gadi Eisenkot come premier, mentre lui servirebbe da premier 'alternato'. '''Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del Paese, con un ampio margine di 250.000 voti in più rispetto al partito di Eisenkot. Naturalmente, dovrei guidare un governo di unità nazionale, o almeno essere il primo nella rotazione. Ma, data la gravità delle sfide esistenziali che attendono Israele e la possibilità che si formi un governo incapace di affrontarle, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte ogni altra cosa e di accettare che Gadi Eisenkot ricopra per primo la carica di primo ministro, con me come premier alternato sin dall'inizio del nuovo mandato'', ha scritto Netanyahu.
Netanyahu, 'accetto che Eisenkot sia primo premier in governo di unità a rotazione'
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