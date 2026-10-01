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Netanyahu a Fox News, Israele informò Londra di un imminente attentato voluto da Iran

TEL AVIV, 01 OTT - In un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran, prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force (Raf) ."Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni ", ha sottolineato Netanyahu.

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