TEL AVIV, 01 OTT - In un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran, prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force (Raf) ."Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni ", ha sottolineato Netanyahu.
Netanyahu a Fox News, Israele informò Londra di un imminente attentato voluto da Iran
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...