Nel 2025 in Italia 615 incidenti cyber, P.a. settore più colpito

ROMA, 26 MAG - Nuovo balzo in avanti degli attacchi cibernetici. Nel 2025 si sono registrati in Italia 2.729 eventi cyber (il 38% in più rispetto all'anno precedente); di questi, gli incidenti con impatto confermato sono stati 615 (+7%). Le vittime sono state 3.907, con un aumento del 50% rispetto al 2024. I dati sono contenuti nella Relazione annuale al Parlamento dell'Agenzia per la sicurezza cibernetica. L'anno scorso, si legge nel documento, "si è osservata una crescita importante del numero di eventi malevoli nel cyberspazio, alla quale non ha corrisposto un incremento altrettanto marcato degli incidenti con impatti confermati ai danni di operatori e Pubbliche Amministrazioni". Ciò, si sottolinea, " è attribuibile a una maggiore efficacia delle attività del Csirt Italia (il Team di risposta agli incidenti informayici dell'Agenzia, ndr) di allertamento generale e puntuale a favore delle potenziali vittime, supportate con l'indicazione di misure di contenimento utili a mitigare le più diffuse minacce". Inoltre, "si registra un progressivo miglioramento della capacità di difesa degli operatori". Il settore più impattato dagli attacchi è la Pubblica amministrazione, seguito dalle Telecomunicazioni e da quello tecnologico. I picchi degli eventi si sono avuti a febbraio, giugno, settembre e ottobre, in corrispondenza con 4 distinte campagne di attacchi DDoS (Distributed denial of service) rivendicate da diversi gruppi hacktivisti che si collocano nel contesto del conflitto russo ucraino. Il 34% degli incidenti ha avuto un impatto sulla riservatezza o integrità dei dati, il 27% sulla loro disponibilità, il 21% ha comportato una compromossione di account, il 14% di sistemi ed il 4% di applicazioni. Durante il 2025 il personale tecnico dell'Agenzia è intervenuto a diretto supporto delle vittime in 55 diverse occasioni, principalmente a beneficio di soggetti della Pubblica Amministrazione centrale e locale, del settore tecnologico e di quello sanitario.