Negli Usa è allarme rosso per la scienza, Trump ne vuole il controllo politico

ROMA, 04 GIU - Negli Usa scatta l'allarme rosso per la scienza a causa delle nuove regole sul finanziamento della ricerca proposte dall'amministrazione Trump che puntano a spostare il controllo dei finanziamenti a funzionari di nomina politica. Migliaia di ricercatori hanno scritto per opporsi alle nuove scelte: è il momento di mettersi "tutti ai posti di combattimento", scrive in un editoriale il direttore - editor in chief - di Science, una delle riviste scientifiche più importanti del mondo. Al centro delle preoccupazioni è la proposta pubblicata a fine maggio dall'Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca, Omb, in cui si rivedono le regole per i finanziamenti al mondo della ricerca con l'obiettivo di "migliorare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione" dei fondi federali. Regole che hanno sollevato molte critiche da parte della comunità scientifica, tanto che la rivista Nature spiega che in pochi giorni erano già arrivati oltre 3.500 commenti, per la gran parte critici, tra cui quello della Società americana di Biologia cellulare che l'ha definita una "enorme minaccia per la scienza americana". Il problema riguarda soprattutto l'indipendenza della ricerca scientifica perché il nuovo atto di Trump sancisce che dal primo ottobre i funzionari di nomina politica dovranno condurre "revisioni preliminari" obbligatorie di tutte le sovvenzioni per la ricerca e ogni proposta potrà essere vagliata per verificarne la coerenza con le priorità dell'agenzia e con "l'interesse nazionale", scavalcando così le valutazioni fatte da esperti scientifici. Un vero e proprio campanello d'allarme per tutta la ricerca sostiene il direttore di Science, Holden Thorp, secondo il quale "è il momento di agire". E chiude auspicando che università e associazioni parlino facendo fronte comune: "il semaforo rosso lampeggia - ha concluso Thorp - tutti ai posti di combattimento".