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Nbc, Abdul El-Sayed ha vinto le primarie dem per il Senato in Michigan

ROMA, 05 AGO - Secondo le proiezioni di Nbc, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Haley Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Per altri media internazionali il candidato di origine egiziana è in vantaggio, anche se di misura.

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