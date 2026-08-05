ROMA, 05 AGO - Secondo le proiezioni di Nbc, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Haley Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Per altri media internazionali il candidato di origine egiziana è in vantaggio, anche se di misura.
Nbc, Abdul El-Sayed ha vinto le primarie dem per il Senato in Michigan
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