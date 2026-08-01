NEW YORK, 31 LUG - L'ambasciatore d'Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, si è recato in missione a Montréal dal 30 al 31 luglio per partecipare alle iniziative organizzate in occasione della seconda e ultima tappa canadese dell'Amerigo Vespucci, nell'ambito del 'Tour Mondiale - Campagna in Nord America 2026'. Il Tour è un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero della Cultura, il ministro per lo Sport e i Giovani e il ministro per le Disabilità. "L'Amerigo Vespucci, simbolo della secolare tradizione marittima nazionale, rappresenta uno straordinario strumento di diplomazia navale e di promozione dei profondi legami di amicizia e collaborazione che uniscono Italia e Canada", ha detto Cattaneo. La sua missione è stata arricchita da una forte componente scientifica, attraverso la visita al Politecnico di Montréal (POINT) e al laboratorio MIST (Multi-robot Intelligent Systems Technology), guidata dal Direttore Francis Brown Mastropaolo, nonché con il convegno scientifico 'De l'Amerigo Vespucci à la navigation dufutur: systèmes autonomes, IA et matériaux avancés', organizzato dall'ambasciata in collaborazione con Réseau Québec Maritime e il Politecnico. L'iniziativa, dedicata ai temi della navigazione del futuro, dei sistemi autonomi, dell'intelligenza artificiale, dei materiali avanzati ed alle prospettive di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale nel settore marittimo, ha riunito esperti e ricercatori italiani e canadesi.
Nave Vespucci a Montreal, la riceve l'ambasciatore Cattaneo
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