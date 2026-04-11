Nave Grimaldi bloccata ad Hormuz, ancora ferma alla fonda

ISCHIA, 11 APR - Si trova ferma all'ancora, in mezzo al Golfo Persico, la Grande Torino, la grossa nave porta auto di Grimaldi Lines da un mese e mezzo bloccata per la guerra in Iran, insieme ad altre centinaia di altre navi. Ieri la nave aveva fatto scalo in un porto ad Abu Dhabi per rifornirsi di acqua, viveri e medicinali e poi ha ripreso il mare per tornare al largo, in attesa di poter attraversare in sicurezza lo stretto di Hormuz e completare lo sbarco delle autovetture nuove stipate nei suoi garage ed ancora da consegnare. A bordo della Grande Torino ci sono 21 marittimi di cui tre di nazionalità italiana. Ieri dalla compagnia di navigazione napoletana hanno fatto sapere di attendere di capire concretamente i termini dell'accordo tra Usa e Iran per la tregua ed il passaggio delle navi attraverso Hormuz per poter sbloccare definitivamente la situazione.