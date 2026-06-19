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Nato, Rutte a Washington dal 23 giugno, il 24 incontro con Trump

BRUXELLES, 19 GIU - Il segretario generale della Nato Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti. Dal 23 al 25 giugno visiterà Washington, e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e alti funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'Alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione dell'E5 da Washington. Giovedì 25 giugno, incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà a una discussione organizzata dall'Atlantic Council.

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