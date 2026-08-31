VARESE, 31 AGO - Un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio (Varese) in via don Giovanni Minzoni in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'infortunio è avvenuto in un cantiere edile in via don Minzoni a Origgio. L'allarme è stato dato attorno alle 9. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri della compagnia di Saronno e gli operatori di Ats Insubria. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso La dinamica dell'infortunio è ancora in fase di ricostruzione: sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed eventuali responsabilità.
Muratore muore schiacciato in un cantiere in provincia di Varese
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