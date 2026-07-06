LEVICE, 06 LUG - È morto travolto da un trattore, mentre lavorava nei campi, un 56enne vittima di un incidente a Levice, nell'alta Langa cuneese. Per l'agricoltore non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Cortemilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.
Muore travolto da un trattore, tragedia nei campi nel Cuneese
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