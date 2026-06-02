Muore a 17 anni in un torrente nel Torinese, trovato il corpo

TORINO, 02 GIU - Un ragazzo di 17 anni è morto nel torrente Chisone a Pinerolo, nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato la sera del primo giugno dai vigili del fuoco. L'adolescente era scomparso nelle acque del Chisone mentre si trovava sulla riva del torrente insieme ad alcuni amici. Le ricerche erano iniziate immediatamente dal punto di ultimo avvistamento del ragazzo e il ritrovamento è avvenuto a 600 metri a valle del Ponte San Martino, sempre a Pinerolo. Hanno lavorato alla ricerca le squadre dei vigili del fuoco di Pinerolo, il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Torino, i sommozzatori elitrasportati dal Drago del reparto volo Piemonte, il nucleo cinofili dei vigili del fuoco regionale e il Soccorso alpino.