Mozambico partner prioritario nella strategia italiana per l'Africa

MAPUTO, 03 GIU - Il Mozambico si conferma tra i partner prioritari della strategia italiana per l'Africa, con un programma crescente di progetti in energia, agricoltura, infrastrutture e digitale. Lo ha ribadito l'ambasciatore d'Italia a Maputo, Gabriele Annis, nel ricevimento per l'80esimo anniversario della Repubblica italiana. "Voglio riaffermare l'impegno del Sistema Italia a intensificare investimenti e commercio nel Paese", ha dichiarato Annis, annunciando per l'8 e 9 giugno l'arrivo a Maputo di una delegazione di imprese dei settori infrastrutture e costruzioni per definire i futuri ambiti di cooperazione. La partnership rientra nel Piano Mattei, che individua il Mozambico tra i Paesi prioritari: dall'iniziativa Ascent, con fino a 100 milioni di euro del Fondo italiano per il clima per l'energia sostenibile nelle aree rurali, al Centro agroalimentare di Manica, fino al programma Digital Flagship per la transizione digitale. Sul piano economico, l'interscambio ha superato i 424 milioni di euro nei primi otto mesi del 2025, con una crescita di oltre il 20%, mentre gli investimenti diretti italiani si sono avvicinati ai 200 milioni. Tra le oltre cinquanta imprese italiane attive nel Paese, l'Eni guida il settore energetico con i progetti Coral Sul e Coral Norte Flng, oltre 14 miliardi di dollari di investimenti e 1.400 posti di lavoro creati. L'intensificarsi dei rapporti economici ha accompagnato un crescente impegno politico, culminato nel dicembre 2025 nella prima visita ufficiale a Roma del presidente Daniel Chapo. "Il futuro che condividiamo è un futuro di partenariato paritario, di crescita condivisa e di responsabilità reciproca", ha concluso Annis.