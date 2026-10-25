ROMA, 25 OTT - Marc Marquez non ha avuto la possibilità di aumentare il proprio vantaggio in classifica nel campionato mondiale su Jorge Martin, infortunato: l'ultima gara del MotoGP australiano a Phillip Island è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori hanno deciso di annullare l'evento perché la pioggia persistente e la scarsa visibilità rendevano la gara pericolosa. Anche le gare della Moto3 e della Moto2 sono state annullate.
MotoGP in Australia, gara annullata a causa del maltempo
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