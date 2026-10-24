ROMA, 24 OTT - Marc Marquez in sella a Ducati ha vinto la Sprint Race del GP d'Australia e torna così leader del Mondiale dopo la caduta di Jorge Martin. Sul podio anche il fratello Alex Marquez e Di Giannantonio, 4° in rimonta Marco Bezzecchi. Lo spagnolo si porta così a +10 in classifica su Martin, scivolato nel corso dell'8° giro mentre era secondo alle sue spalle: si trova al centro medico. Fuori anche Fernandez, Vinales, Zarco e Bagnaia.
++ Moto Gp Australia, M. Marquez vince la Sprint Race e torna in testa al Mondiale ++
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