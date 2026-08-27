MOSCA, 27 AGO - Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e "hanno superato, in alcune zone, la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk". Lo ha affermato il capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, i soldati russi sono arrivati a circa "quattro chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk, mentre a est di Kramatosk "stanno combattendo sul territorio dell'aeroporto, a tre chilometri dalla periferia della città".
Mosca, 'superata in alcuni punti la prima linea difensiva Sloviansk-Kramatorsk'
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