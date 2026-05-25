Mosca, 'stranieri e diplomatici lascino Kiev, continueremo le rappresaglie'

ROMA, 25 MAG - Il ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di "lasciare la città il più presto possibile, e i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa", annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. I raid continueranno, aggiunge il ministero, anche "contro i centri decisionali e i posti di comando" ucraini.