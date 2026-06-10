MOSCA, 10 GIU - La Russia adotterà "misure efficaci e decise" in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing. "La Russia condanna con fermezza qualsiasi misura coercitiva unilaterale illegittima. Sempre più Paesi condividono e sostengono questo approccio", ha affermato la diplomatica, citata da Tass.
Mosca, 'risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni Ue'
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