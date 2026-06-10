Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Mosca, 'risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni Ue'

MOSCA, 10 GIU - La Russia adotterà "misure efficaci e decise" in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing. "La Russia condanna con fermezza qualsiasi misura coercitiva unilaterale illegittima. Sempre più Paesi condividono e sostengono questo approccio", ha affermato la diplomatica, citata da Tass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...