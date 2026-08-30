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Mosca, pronti a sferrare massicci attacchi contro settori energitici ucraini

ROMA, 30 AGO - La Russia si prepara ad "attacchi massicci" contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Lo riferiscono gli alti vertici del Cremlino, scrive l'agenzia Tass. L'annuncio giunge in un contesto di forte escalation degli attacchi registrati negli ultimi mesi. "Le forze armate russe hanno avviato i preparativi per attacchi massicci contro le infrastrutture del settore energetico ucraino in risposta ai continui raid del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico russo", ha dichiarato il ministero della Difesa russo su Telegram.

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