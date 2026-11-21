ROMA, 21 NOV - Una nave cargo è stata attaccata da droni nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia: lo ha denunciato il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, secondo quanto riportato dalla Tass. "Una nave cargo diretta a Kaliningrad è stata attaccata da due droni nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia, a tre miglia nautiche dal confine russo", ha dichiarato il governatore. L'equipaggio è attualmente in fase di evacuazione.
Mosca, 'nave cargo attaccata nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia'
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