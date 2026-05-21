Mosca, 'massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia'

ROMA, 21 MAG - La Russia continuerà a "fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano" mentre gli Usa cercano di "strangolarla economicamente". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "Confermiamo la nostra piena solidarietà a Cuba, condanniamo risolutamente qualsiasi tentativo di interferenza grossolana negli affari interni di uno Stato sovrano, intimidazione e applicazione di misure restrittive unilaterali illegali, minacce e ricatti", ha detto Zakharova, citata dalla Tass.